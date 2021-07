Tamburello: da domani arriva la Coppa Italia a Vignale

VIGNALE - Continua l’intensa estate di appuntamenti agonistici del Tamburello a Muro, lo sport di tradizione monferrino. E mentre sono in corso i vari campionati e sta per concludersi il girone di andata della Serie A, a partire da domani è atteso anche il ritorno delle sfide di Coppa Italia: sarà lo sferisterio ‘Cesare Porro’ di Vignale ad ospitare gli incontri serali (fischio d’inizio alle ore 21.30).

Sono coinvolte nelle partite tutte le otto formazioni militanti nella massima serie ossia Calliano, Casa Paletti, Castell’Alfero, Grazzano, Montechiaro, Montemagno, Portacomaro e Vignale. Gli incontri saranno disputati ai 16 giochi con 5 giocatori in campo e gli abbinamenti verranno decisi sulla base dei punteggi della classifica parziale dopo la settima giornata di andata. Si partirà quindi con la sfida tra la prima e l’ottava classificata; a seguire gli scontri fra la seconda e la settima (giovedì 15 luglio), fra la quarta e la quinta (martedì 20) e fra la terza e la sesta (giovedì 22).

Le vincenti dei primi quattro incontri si incroceranno nelle semifinali in programma martedì 27 luglio e giovedì 29 luglio per arrivare ad avere i nomi delle finaliste che si daranno battaglia per l’assegnazione del titolo, sempre a Vignale, nella serata di mercoledì 4 agosto arrivando ai 19 giochi.