Interventi di asfaltatura a Casale: cambiano alcune date

CASALE - A causa delle previsioni meteo, i lavori di riasfaltatura in alcune zone del centro abitato di Casale in programma a partire da ieri hanno subito alcune variazioni.

Da domani fino al 16 luglio (e comunque fino al termine dei lavori) dalle ore 6 alle ore 18 ci saranno il divieto di transito, o senso unico alternato, e divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Antonio Olearo, Italo Rossi, Dei Mille, Camurati e Morello.

Dal 15 al 20 luglio (e comunque fino al termine dei lavori) dalle ore 6 alle ore 18 saranno in vigore il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata nei viali Piave e XIII Martiri; dal 16 al 21 luglio (e comunque fino al termine dei lavori) dalle ore 6 alle ore 18 ci saranno i divieti di transito e di sosta con rimozione forzata in piazzale Pia e in viale Crispi dal civico 3 al civico 7;

Dal 16 al 23 luglio (e comunque fino al termine dei lavori) dalle ore 6 alle ore 18 ci saranno i divieti di transito e di sosta con rimozione forzata nelle vie Giorcelli, Foscolo, Pascoli e in Argine Malpensata dal civico 2 al civico 3.