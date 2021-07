Per una Santa Caterina rinnovata... un sito rinnovato

CASALE -Il recupero dell’identità della chiesa di Santa Caterina richiederà ancora lavoro e impegno. Dopo l’intervento d’urgenza del 2011 con i lavori inaugurati nel 2019 e completati nei primi mesi del 2021 le coperture sono tornate a esercitare il ruolo di protezione del tesoro di arte sacra custodito all'interno. Ma i progressi dei lavori ne ‘La Fabbrica di Santa Caterina’ e la raccolta fondi per il restauro devono avere una ‘vetrina’ rinnovata: da ieri è ufficialmente attivo il ‘nuovo’ sito dedicato all’attività dell’associazione con sede in via Trevigi.

A realizzarlo è stata Alice De Felice, web designer freelance (collabora con Buonsegno Agency) che ha iniziato a lavorare nel mondo del web undici anni fa dopo essersi laureata in lingue e comunicazione riportata sul tema.

Ma cosa c’è da aspettarsi dal sito rinnovato? «Come contenuti è una fusione tra il sito di una galleria d'arte e quello, ad esempio, della Fabbrica del Duomo di Milano. Unisce il focus sulle Opere e la necessità di raccogliere fondi per il restauro» spiega Alice, che ha immaginato il sito come «a una finestra su Santa Caterina che mostri in parte i suoi tesori, che incuriosisca ed emozioni e spinga le persone a prender parte al suo restauro». Il lavoro di Alice è quindi ora visibile all’indirizzo internet della Fondazione.