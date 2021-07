JBM mette JayVaughn Pinkston al centro

CASALE MONFERRATO - La JBM mette al centro dell’area JayVaughn Pinkston (30 anni, 201 cm) americano uscito nel 2015 dalla prestigiosa università di Villanova e con una buona esperienza europea. Con questo giocatore la Novipiù completa il quintetto e la nuova coppia americana con Penny Williams. “Sono molto felice e grato dell’opportunità che mi è stata data -spiega il giocatore newyorkese -. Il basket italiano è di alto livello e non vedo l’ora di confrontarmi”.

Sbarcato in Europa nel 2016 Pinkston ha giocato in Polonia, Grecia, Finlandia e in Repubblica Ceca. Il general manager Giacomo Carrera è convinto che il giocatore “possa completarsi con le caratteristiche di Martinoni e di Leggio per avere un reparto lunghi affidabile. JayVaughn ci ha da subito convinto e parlando con lui abbiamo percepito la sua grande motivazione di giocare per noi”.

