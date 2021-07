«Restauro dei portici e Distretto del Commercio? Punti chiave per ripartire»

CASALE - Dalla sezione casalese di Confcommercio-Unicom arrivano ancora una volta parole d'elogio rivolte all'amministrazione comunale. Alla base, «La decisione di provvedere alla ristrutturazione dei portici lunghi di via Roma e il progetto di Distretto del Commercio per cui il Comune otterrà i finanziamenti dalla Regione: sono due elementi chiave per la ripartenza non soltanto del comparto commerciale cittadino ma dell’intera città, in quanto un centro che sia ancora più bello ed accogliente, quindi vivibile, vuol dire una maggiore capacità di attrazione di turisti e visitatori» sottolineano il presidente dell'associazione Costantino Mossano e il direttore Oscar Rinaldo.

«I due risultati sono frutto di un lavoro svolto a stretto contatto dalla giunta e Confcommercio-Unicom che nel primo caso ha messo a disposizione il progetto dell’architetto Nicola Rustico, mentre nel secondo è stata parte attiva di un confronto costruttivo che ha permesso di raggiungere l’obiettivo regionale.

Questa sinergia, come detto più volte, grazie anche alla sensibilità dell'amministrazione sarà fondamentale per consentire la ripartenza di un settore tanto duramente provato nell’ultimo anno e mezzo ma che ha saputo dare il meglio di sé in termini di inventiva, di proposte, di progettualità e che intende proseguire lungo questa strada» concludono Mossano e Rinaldo