Sabato l'open day vaccinale a Casale con dj set e aperitivo

CASALE - Il primo Open Day Vaccini di Casale Monferrato è in programma per sabato 31 luglio al PalaFiere Riccardo Coppo. Sarà dedicato ai giovani e sarà l’occasione per vaccinarsi e trascorrere anche un momento di svago.

«Per chi volesse vaccinarsi in breve tempo in vista delle ferie o delle vacanze studio, abbiamo pensato di organizzare il primo Open Day Vaccini di Casale Monferrato» commenta il coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile, Enzo Amich, anche capo di Gabinetto del Comune.

Dalle 16 alle 20 ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni potranno vaccinarsi con l’accompagnamento di un coinvolgente dj set a cura di Ale Morbelli, Marco Ruperto e Ale Musetti. E dopo l’iniezione, oltre ad essere già comunicata la data della seconda dose di vaccino, si potrà gustare a prezzo scontato un aperitivo preparato dall’attiguo My Bar.

«La campagna vaccinale sta proseguendo molto bene- ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi - e con questa nuova iniziativa speriamo di coinvolgere anche la fascia di età che si sta apprestando a partire per le vacanze. Un grazie a tutti coloro che renderanno possibile questa importante giornata, a partire da MediCare di Casale, che metterà a disposizione personale durante l’Open Day 18 / 29 Monferrato, fino all’Asl Al e ai volontari che, ancora una volta, hanno dato la loro piena disponibilità».

Per prenotare la propria dose di vaccino durante l’Open Day di Casale Monferrato è disponibile, dalle ore 9 di domani 28 luglio, un link diretto all’iniziativa nella sezione Eventi del portale della Regione Piemonte www.ilpiemontetivaccina.it.

Potranno prenotarsi i nati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 1992 con almeno 18 anni compiuti il giorno della vaccinazione. L’evento è riservato ai cittadini con domicilio sanitario in Piemonte, senza fragilità, che non hanno un appuntamento fissato prima del 10 agosto e a cui non è stata somministrata alcuna dose.