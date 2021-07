Da settembre 5 conferenze per analizzare il tema dell'immigrazione

CASALE - “Cantiere Migrazione” è la nuova iniziativa del gruppo di 14 associazioni locali che compongono “Tavolo Migrazione” (le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Avis, E-Forum, Legambiente, Me.dea, Migrantes, Scouts, Equazione e Gambiane, e Isral, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della provincia di Alessandria). Da settembre a novembre si terranno così 5 conferenze mirate ad offrire un altro punto di vista sul tema dell’immigrazione e sugli effetti sociali, economici, politici e umani ad esso collegato.

Si parte giovedì 30 settembre con “Il sistema-mondo, emigrazione-immigrazione e lavoro: un fenomeno storico cruciale nel sistema mondiale e i rilevanti effetti nelle periferie e nei Paesi del centro. Il caso italiano” a cura di Gorgio Riolo, scrittore e giornalista; a seguire il 14 ottobre “Discriminazioni e cittadinanza. Linguaggi e ideologia della società categoriale contemporanea” con Davide Conti, consulente dell'archivio storico del Senato della Repubblica, e Massimo Iaretti, giornalista e insegnante; il 28 dello stesso mese sarà poi la volta di “Migrazioni e culture politiche in Europa. Lo scenario europeo in un quadro di mutamenti continui” a cura di Umberto Melotti, professore di Sociologia Politica all'Università La Sapienza di Roma, già docente all'Accademia di Belle Arti di Brera e all'Università di Pavia; giovedì 11 novembre toccherà a Bruno Barba, professore di Antropologia Religiosa presso l'Università di Genova e Marco Aime, docente di Antropologia Culturale all’Università di Genova, con “Razzismi, somiglianze e identità. La conoscenza antropologica e gli stereotipi sempre presenti"; concluderà il ciclo infine giovedì 25 novembre “Dall’integrazione alla gestione della diversità culturale. La prospettiva della società civile e le implicazioni socio-culturali”, approfondimento a cura di Roberta Ricucci.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno tra le 17 e le 19:30. Il luogo in cui si terranno gli incontri verrà comunicato prossimamente. Le conferenze torneranno ad essere valide per i crediti formativi di insegnanti e giornalisti, per quest'ultimi sarà necessario iscriversi sulla piattaforma Sigef a partire da agosto.