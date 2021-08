"Gioanola e il Pd condannino anche le violenze sinistroidi in val Susa"

CASALE - Anche il segretario cittadino della Lega di Casale 'esce' dal confine cittadino per commentare fatti di attualità, e lo fa in polemica. Così Mario Farè dopo uno dei consigli comunali più movimentati degli ultimi mesi: «Visto che ora in consiglio comunale ci occupiamo di vicende oltre confine comunale, mi tocca intervenire sulle violenze in val Susa ad opera dei centri sociali, mano violenta della sinistra, in questo caso occorre una posizione ferma e chiara del capogruppo Pd casalese, Gioanola, sulle violenze gratuite perpetuate contro maestranze e forze dell’ordine».

Prosegue il veterano del Carroccio: «Non è concepibile che un partito come il Pd continui a tollerare certi comportamenti o far finta di niente se le violenze sono di matrice sinistroide, e fare i pacifisti e antiviolenti se un esponente della Lega per difendersi da una aggressione reagisce. Giudicare le responsabilità personali esiste un potere giudicante perciò ritengo che sia l’organo stabilito operare in tal senso. Per quanto riguarda le assenze in consiglio - dice Farè in riferimento all'ultima seduta - visto e considerato che l’equilibrio di bilancio è passato nonostante la minoranza (Pd e Ritrovare Casale) perchè uscita dall'aula su opere riguardanti al miglioramento del decoro cittadino, viabilità ed alla promozione turistica (manifestazioni) della nostra città sarà la stessa giustificarsi e motivare la loro assenza in aula con i casalesi».