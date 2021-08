Esco: da venerdì tutti gli spettacoli accessibili solo con Green Pass

CASALE - Torna per il primo weekend di agosto la rassegna Esco - Estate a Corte. Date le nuove disposizioni governative, tutti gli eventi che si terranno da venerdì 6 agosto in poi saranno accessibili solo previa esibizione del Green Pass (la Certificazione Verde Covid 19) in forma cartacea o su smartphone e corredato di un valido documento di identità. Verranno inoltre assegnati i posti a sedere all'ingresso.

Si parte giovedì 5 alle 21:30 nel cortile di Palazzo Langosco con lo spettacolo della Stardust Company intitolato “Volta la carta - viaggio tra musica e illusione”. È stata invece rimandata al 26 la visita guidata dedicata a Guglielmo Caccia, detto Il Moncalvo, a cura del Museo Civico. Venerdì invece doppio appuntamento sempre nel cortile di Palazzo Langosco. Alle 18:30 tornano le presentazioni librarie di "Un cocktail tra le righe" con Paola Casulli che incontrerà Maria Cristina Moreschi, autrice di "America". Alle 21:30 invece andrà in scena “Cento anni di Tango Argentino dalla Cumparsita fino a Piazzolla” con le esibizioni dall’associazione Tango Mio. Si continua sabato sera con i B-Tree insieme a Andrea Scagliarini che si esibiranno dalle 21:30 nel cortile del Castello. Si conclude in bellezza domenica 8 con lo spettacolo di cabaret "Facciamo finta che..." della Compagnia Fubinese che si terrà nel cortile di Palazzo Langosco, sempre alle 21:30.

Ma non finisce qui. Martedì prossimo 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, al castello Paola Casulli accompagnata da Fabio Fazi terrà un reading, una sessione di letture sul tema delle stelle, della luna e dei sogni. Lo spettacolo sarà accompagnato dalle musiche dei Not only swing.

Per tutto il fine settimana inoltre sarà ancora possibile visitare nel salone Spalti e Torrioni del castello la collettiva "L'ora di Mosca - Esperienza #02". Per informazioni ulteriori sulla kermesse visitare il sito https://www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021.