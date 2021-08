Gli autobus Amc hanno una nuova casa in via Grandi

CASALE - È entrata in funzione la nuova sede del settore trasporti di Amc, frutto della ristrutturazione e del recupero di un capannone dismesso in via Grandi.

I lavori, recentemente conclusi, hanno permesso di realizzare una struttura completa ed innovativa composta da un deposito autobus idoneo ad ospitare il parco mezzi Tpl con una superficie pari a circa 1.160 mq. Il deposito è direttamente collegato alla zona lavaggio dove è presente un autolavaggio che permette la pulizia quotidiana degli autobus.

Il presidente Fabrizio Amatelli sottolinea come «attraverso il recupero di edifici ormai in disuso sia possibile ottenere il doppio vantaggio della riqualificazione urbanistica nel rispetto dell’ambiente». Attualmente Amc dispone di 10 autobus, 3 dei quali entrati recentemente a far parte del parco; i nuovi mezzi sono due Mercedes Citaro Hybrid a ridotte emissioni inquinanti ed un autobus a gasolio Euro 6D; questi autobus, oltre a presentare una grafica personalizzata, consentono la tutela dell’ambiente nel pieno rispetto delle più recenti normative in materia.