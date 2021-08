Il potenziale acquirente dell'escavatore inesistente? Un poliziotto!

CASALE - La Polizia di Casale ha recentemente denunciato V.M. di anni 45, cittadino italiano residente a Crotone, poiché ritenuto responsabile del reato di tentata truffa.

Le indagini erano iniziate alla denuncia sporta dalla persona offesa, poliziotto in servizio presso il Commissariato di Casale Monferrato che, essendo alla ricerca di un miniscavatore per la manutenzione di casa, sul web ha notato un annuncio di vendita inserito da un’azienda della provincia di Bologna.

L'agente ha contattato il recapito cellulare indicato nell’inserzione, chiedendo informazioni in merito alla vendita; a seguito dei contatti preliminari il querelante ha ritenuto affidabile il venditore e pertanto, messosi d’accordo circa il prezzo di acquisto il venditore gli ha fornito l’IBAN presso cui procedere al pagamento.

Fortemente interessato all’acquisto il poliziotto ha chiesto più volte all’uomo di incontrarsi per vedere di persona il mezzo e concludere così la compravendita; il venditore però, accampando scuse via via sempre meno credibili, ha negato questa possibilità, insospettendolo. A quel punto il querelante ha effettuato una ricerca su Google Maps accertando che all’indirizzo presso cui risultava sedente l’azienda che aveva inserito l’annuncio, in realtà erano presenti altre due ditte.

Dopo aver reperito i recapiti telefonici il predetto ha contattato entrambe le società i cui proprietari e/o rappresentanti legali hanno negato di conoscere l’azienda in questione aggiungendo che erano già stati contattati in passato per analoghe richieste.

A quel punto l’agente, avendo accertato trattarsi di un tentativo di truffa, ha interrotto i rapporti con il venditore.

Il personale operante ha effettuato accertamenti in relazione all’utenza cellulare e al codice IBAN forniti accertando che entrambi erano intestati al V.M. che fra l’altro aveva a suo carico numerosi precedenti penali e pregiudizi di Polizia, sia per reati specifici che di altro genere.