Madre e figlia truffate dall'assicuratrice per 190mila euro

CASALE - I Carabinieri di Balzola hanno denunciato in stato di libertà per truffa continuata una 53enne con specifici precedenti di polizia che, dal luglio 2019 al giugno 2021, in qualità di agente finanziario per conto di una nota società con sede a Milano, avrebbe fatto sottoscrivere delle polizze di investimento a lungo termine che promettevano vantaggiosi tassi di interesse, sottraendo alle vittime, una pensionata e una commerciante del casalese, madre e figlia, 190mila euro complessivi.

Tutto è iniziato quando la commerciante è stata messa in contatto con l’agente finanziario da un’ignara terza persona, in occasione di un incontro fortuito presso un esercizio artigianale. La vittima, dopo avere consultato la madre pensionata, ha dato inizio al rapporto finanziario con la 53enne versando nei mesi di luglio e ottobre due tranche da 50mila euro e successivamente, nel mese di novembre, una terza da 40mila per definire gli investimenti proposti. La vittima, che operava per conto proprio e della madre, con il denaro tratto dal conto corrente di quest’ultima, è arrivata nel frattempo a investire 190mila euro complessivi, incamerati regolarmente dall’agenzia ma successivamente distratti dall’agente, come le indagini dei Carabinieri stanno cercando di dimostrare.

Dopo quasi due anni, però, il rapporto di fiducia fra l’agente e le due investitrici ha iniziato a vacillare e la 53enne, decisa a non perderle, ha organizzato un incontro presso una sede locale dell’agenzia, invitando una terza persona in qualità di broker per dare maggiore credibilità alla situazione, con l’incarico di convincere la commerciate della validità degli investimenti proposti. La donna però 'ha mangiato la foglia' e nei giorni successivi è riuscita a scoprire che l’uomo non era un broker ma un autista di cortesia, del tutto estraneo al settore finanziario. Alla luce di questo, la vittima ha deciso quindi di revocare la fiducia alla 53enne, riuscendo a recuperare 30mila dei 190mila euro investiti. Successivamente, vista l’impossibilità di rientrare dell’ulteriore denaro investito, la commerciante ha deciso di denunciare i fatti.

La 53enne, non nuova a questo genere di reati, nei giorni scorsi era stata già denunciata per appropriazione indebita e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico dai Carabinieri di Vignale Monferrato, a conclusione dell’attività di indagine scaturita dalla querela sporta da un 28enne.

Nella circostanza, la donna si era appropriata indebitamente di 400 euro ricevuti dalla vittima come pagamento del premio assicurativo di un autocarro, emettendo certificati assicurativi mai registrati in banca dati ANIA, l’associazione delle imprese di assicurazione operanti in Italia.