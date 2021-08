Presentata la seconda edizione di CasaleSì Start up

CASALE - La seconda edizione del progetto CasaleSì Start up in Monferrato, finanziata con il contributo della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, è stata presentata ufficialmente - unitamente al bando per la manifestazione di interesse - dai promotori For.Al, Job Academy, Comune di Casale e Rotary Club alla presenza di funzionari della Cciaa.

CasaleSì è un incubatore proposto per la prima volta la scorsa estate allo scopo di creare sinergie e valore imprenditoriale nel territorio: stimolare la creazione di impresa e creare valore sul territorio della provincia, promuovendo la valorizzazione dei talenti attraverso la creazione di un percorso specifico di formazione e di accompagnamento dei giovani.

Il progetto aperto a uomini e donne dai 18 ai 40 anni offre ai neo imprenditori un percorso di formazione completo, che parte dalla definizione del modello di business e del piano industriale sino all’accompagnamento dell’impresa nei suoi primi sei mesi di vita, favorendo la nascita di nuovi business, la crescita della produzione interna, la creazione posti di lavoro e cambiamenti sociali.

Il percorso prevede: 90 ore di formazione svolte in presenza e attraverso la creazione di webinar con esperti; un periodo di 6 mesi di incubazione presso i locali appositamente predisposti presso la sede For.Al di Casale e un ulteriore periodo durante il quale vengono messi a disposizione delle nuove start up uffici e attrezzature per favorire l’avvio in autonomia delle singole attività

Per partecipare alla selezione che avverrà a fine settembre, la manifestazione di interesse debitamente firmata dal responsabile del progetto dovrà essere inviata a casalesimonferrato@gmail.com e non dovrà pervenire entro il 24 settembre.