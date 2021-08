Furto aggravato in concorso, denunciati uomo e donna

ROSIGNANO MONFERRATO - I Carabinieri di Rosignano e del Nor di Casale hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso una 31enne e un 46enne, entrambi con precedenti di polizia.

Nel pomeriggio del 4 agosto, la Centrale Operativa della Compagnia di Casale Monferrato riceveva segnalazioni in merito alla presenza di due individui che stavano compiendo furti all’interno di negozi di via Roma. Inizialmente veniva segnalato un tentato furto a un ottico e successivamente altri tre furti di abbigliamento in altri esercizi commerciali. Le pattuglie, dopo avere raccolto le prime testimonianze dei commercianti, iniziavano a controllare le zone sensibili della città e riuscivano ad acquisire una sommaria descrizione dei soggetti e le loro via di fuga. Poco più tardi, i Carabinieri di Rosignano rintracciavano i due ladri alla stazione ferroviaria di Casale, dove venivano fermati, recuperando la merce e procedendo al loro deferimento all’Autorità Giudiziaria.