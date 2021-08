Doppia anteprima per il Monfrà Jazz Fest, a Vignale ma anche in Molise

CASALE - Il Monfrà Jazz Fest non si ferma per agosto. Due anteprime in questo mese preannunciano il cuore della manifestazione che si terrà dal 4 al 12 settembre.

Nell’ambito del gemellaggio con Borgo in Jazz, festival che porta la musica nei paesi dell’entroterra molisano, il MonJF si esibirà a Pietracupa (Campobasso) il 14 agosto con i “Nomads”, gruppo formato da Attilio Sepe, Antonio Izzo, Guglielmo Santimone e Riccardo Marchese, anche direttore artistico del festival locale. Già nel 2020 il MonJF aveva inviato nel Molise una rappresentanza dei propri artisti accompagnata dai prodotti tipici monferrini. Lo scambio però non si ferma qui. A settembre tornerà a Casale la formazione dell’organizzatore di Borgo in Jazz, il sassofonista Nicola Concettini.

L’altro appuntamento sarà invece a Vignale sabato 21 agosto alle ore 20.00 con una “degustazione in jazz” alla cantina Hic et Nunc insieme al Margherita Piumatti Trio.

Si tratta di anteprime che preannunciano gli eventi dal 4 settembre, cuore del Monfrà Jess Fest. Nelle prossime settimane sarà reso noto il programma completo, intanto per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito https://www.monjazzfest.it/.