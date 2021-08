San Giorgio: la rinnovata pro loco è ripartita

SAN GIORGIO - Nel weekend del 31 luglio e 1 agosto, la Pro Loco di San Giorgio è ripartita con le manifestazioni presso il Centro Sportivo Comunale. La tradizionale Festa Patronale è stata vissuta in modo molto diverso dal solito, data la particolare situazione, ma la risposta del pubblico è stata buona, nonostante il momento delicato per tutte le realtà che si occupano di aggregazione.

È proprio l’aggregazione l’obiettivo che si è posto fin da subito il nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione sangiorgese (presidente è Alessandro Demaria) che, insediatosi a giugno, ha da subito cercato di lavorare per poter dare ai cittadini di San Giorgio la possibilità di ricominciare a ritrovarsi, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-covid, per poter condividere insieme momenti di convivialità e gioia che per troppo tempo sono mancati anche e soprattutto nelle piccole realtà di paese.

Dopo questa manifestazione la Pro Loco ha in programma, Covid permettendo, una manifestazione a settembre che riprenderà la tradizionale festa “Quattro Passi tra i Nostri Vini” svoltasi fino al 2019 e che dovrà, per forza di cose, cambiare volto e formato.