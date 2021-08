Zaffiro ricorda Gino Strada: «Ha aiutato tutti anteponendo l'etica all'opportunismo»

CASALE - L'esponente di Casale Bene Comune Johnny Zaffiro ha ricordato Gino Strada, fondatore della Ong Emergency e scomparso nella giornata di ieri a 73 anni: «Era il medico e l'uomo ostinato e intelligente, generoso e coraggioso che ha incessantemente salvato vite e interpretato i bisogni dei tanti di noi che, da casa, hanno sperato - tramite l'azione sua è dell'Ong da lui fondata - di poter aiutare concretamente le vittime delle guerre.

Lui ha operato per tutti, ha anteposto l'etica all'opportunismo, e lo ha fatto con incredibile efficacia. Ha subito critiche anche ingenerose, come sempre avviene quando si persegue una via con tenacia e rigore, come sempre quando è più facile inneggiare alla guerra da una poltrona o da un divano, come sempre quando la violenza è lontana migliaia di chilometri, come sempre quando il dolore e la sofferenza sono di altri. Lui non aveva paura, o forse ne aveva così tanta che salvare vite era l'unico modo per nasconderla.

Quante volte è stato riferimento per molti di noi, quante volte Emergency è stato il simbolo della forza e della speranza in un mondo incomprensibile, avverso? Quante volte il suo coraggio nell'affrontare i grandi potenti del mondo con le mani sporche di sangue ci ha fatto credere che la pace fosse possibile e che ad ogni latitudine si potesse avvertire tale necessità?

La sua scomparsa ci addolora e ci richiama, una volta di più, alla serietà, in campo sanitario come in campo politico, ambiti separati solo nel mondo degli ipocriti. C'è sempre molto da fare, bisogna provvedere, bisogna esserci e bisogna crederci».