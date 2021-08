Rave party nel Viterbese: un morto e due giovani in coma etilico

Centinai di mezzi, oltre 10mila persone, un disperso e due giovani in coma etilico. È il primo, provvisorio bilancio, del maxi rave party che la nostra provincia - grazie all'impegno della Polizia di Stato, di quella Locale e dei Carabinieri coordinati dalla Questura di Alessandria e Casale - ha scampato.

Ora, però, a fare i conti con migliaia di persone venute da tutta Europa è il territorio della Tuscia, precisamente quello di Valentano, Comune di circa 3mila persone. Nella campagna del paese, infatti, si sono radunato i raver e un primo sommario bilancio racconta di un giovane morto dopo essersi immerso nelle acque del lago di Mezzano, di due giovani in coma etilico e di un territorio che dovrà fare i conti con migliaia di euro di danni sia per i turisti che sono fuggiti - come ha raccontato il sindaco del comune - sia per la scia di degrado che il rave si lascerà alle spalle.

