Il Balbo al lavoro per partecipare al bando sulla sperimentazione biomedica

CASALE - L’Istituto Balbo ha recentemente deciso di aderire al bando, di cadenza annuale, per ottenere nell’a.s. 2022-2023 il percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. Requisito fondamentale è che la scuola candidata sia in una provincia in cui l’Ordine dei Medici aderisca al progetto. Per questo motivo l'Istituto ha iniziato un iter amministrativo in collaborazione con l'Ordine provinciale per ottenerne l'approvazione.

L'idea nasce da un’esigenza forte del territorio casalese per aumentare le competenze scientifiche di base e curare l’orientamento post-diploma, così da rafforzare i rapporti tra scuola, territorio, centri di ricerca e mondo della medicina. Il fine ultimo dell'investimento non sarà solo economico, ma anche di spazi, necessari per i laboratori.