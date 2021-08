A Rosignano torna l’evento “Grignolino al Castello”

ROSIGNANO - Arriva alla seconda stagione la rassegna rosignanese di successo Grignolino al Castello.

Domani, domenica 22 agosto, a partire dalle 17 presso il Parco del Castello Bacino si terrà l’evento “Parole in concerto - Astor Piazzolla. Una vita per la musica", realizzato dall’associazione AmbientArti in Europa e nel Mondo. È così che Giulia Perni, voce narrante, e il fisarmonicista Massimo Signorini omaggeranno il compositore argentino Oscar Piazzolla a 100 anni dalla sua nascita. Alla fine del concerto sulla balconata panoramica de "la Tina" i viticoltori di Rosignano, in collaborazione con l'Ass Pro Loco, offriranno in degustazione i migliori Grignolini doc locali.

Inoltre per tutto il pomeriggio sarà possibile, previa prenotazione presso l’Info Point al 3771693394, visitare il parco e la parte piu' antica del Castello accompagnati dai volontari. Come ogni domenica saranno inoltre aperti al pubblico anche gli infernot, le mostre artistiche dei Saloni Morano e del Teatro Ideal, la Vetrina del Vino e la Vetrina dell'Artigianato, con visite guidate in partenza alle 10, alle 12:30 e alle 15:15.

Per assistere al concerto e visitare i luoghi di cultura, a causa delle recenti disposizioni governative, sarà obbligatorio presentare il Green Pass.