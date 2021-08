Controlli anti-rave: in campo nel fine settimana anche un'unità cinofila

FRASSINETO PO - La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, nel corso degli ultimi giorni e in particolare dalla giornata di ieri, su disposizione della Questura di Alessandria, sta svolgendo mirati controlli per prevenire i rave party nella zona assegnata, comprendente principalmente i Comuni di Frassineto e Ticineto Po, oltre al casello autostradale di Casale Sud e alla S.P.55 che collega Casale Monferrato a Valenza.

I controlli - che si stanno svolgendo con un impiego massiccio di uomini (30) e mezzi (10), in uniforme e in borghese e che vedono anche l’impiego di un’unità cinofila dei Carabinieri al fine di ottenere un profondo e scrupoloso monitoraggio dell’area - andranno avanti per tutto il fine settimana, come disposto dalla Questura di Alessandria.