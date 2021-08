Per la prevenzione dai rave party pattugliamenti dei Carabinieri anche con i droni

CASALE - La grande operazione di prevenzione anti-rave party che sta coinvolgendo in questo fine settimana una trentina di Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato in un territorio principalmente compreso tra il centro zona e i comuni di Frassineto e Ticineto avviene anche dall'alto, attraverso l'impiego di droni condotti dal personale dell'Arma abilitato. Si tratta di strumenti particolarmente utili per raggiungere le zone più nascoste del territorio boschivo sulle sponde del fiume Po.