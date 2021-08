A 71 anni, per 48 giorni in kayak, la grande avventura di Francesco

MANTOVA - Francesco Gobbi ce l’ha fatta. Era partito da Casale il 28 giugno a bordo del suo kayak e ha concluso con successo il suo viaggio solitario dopo 48 giorni di pagaiate, a Mantova.

Francesco, avventuriero varesino di 71 anni ha percorso tutto il Po fino all’Adriatico, ha navigato poi fino a Trieste e la Croazia. Lì, come un nuotatore alla vasca di ritorno, ha semplicemente girato il kayak e ha fatto il percorso inverso fino a Mantova, controcorrente: 1300 km in totale, metro più metro meno. Paesaggi stupendi, tanta fatica, centinaia di conoscenze fatte lungo il percorso, solidarietà e anche imprevisti, come quando poco prima di Cremona una piena notturna gli ha portato via kayak e buona parte dell’attrezzatura che vi era stipata: Francesco aveva temuto di dover rinunciare all’avventura ma il natante è stato recuperato 5 km più a valle con l’aiuto di un provvidenziale tedesco.