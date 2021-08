Al Castello arriva 'Barbatelling': quando i fumetti incontrano il vino

CASALE - I fumetti tornano protagonisti al Castello di Casale: CasaleComics&Games ha infatti in programma un nuovo evento che dal 18 al 26 settembre animerà alcuni spazi del maniero monferrino colorandoli di illustrazioni e disegni. Sarà un assaggio di quello che si sta preparando per il 2022, anzi, una vera ‘degustazione’. Il titolo ‘Barbatelling’ trasmette infatti già di per sè l’idea di unire fumetti e vino (barbatella è il nome della piantina della vite, mentre storytelling è l’arte di narrare storie). Anche le date scelte sono indicative: si svolgerà negli stessi giorni e nello stesso luogo di Calicentro, l’evento principale del settembre casalese nell’ambito della storica Festa del Vino

Nei due weekend, ‘Barbatelling’ presenterà due mostre, due degustazioni ‘verticali’ di vino e autori e due incontri a tema. Una parte di questo programma è nato grazie alla collaborazione con VinComics, che anima dal 2018 Le Cinque Terre e il Ponente Ligure Spezzino. Quello con Casale sarà quindi un ‘gemellaggio’ nel nome del fumetto, ma destinato ad unire anche due territori patrimonio Unesco.

Le mostre: le Etichette del Fumetto Di-vino e Storie di Grignolino

VinComics porterà al Castello un’incredibile collezione di bottiglie d’autore le cui etichette sono state realizzate dai più grandi maestri del fumetto italiano: Giardino, Pratt, Manara tra gli altri. La seconda mostra in programma sarà costituita dagli autori che partecipano al contest ‘Barbatelling Storie di Grignolino in Grignolino’ realizzato grazie alla Condotta Slow Food di Casale, che impegna i partecipanti a illustrazioni e tavole di fumetti legati alla storia del Monferrato e del suo’ vino.

I vincitori verranno scelti da una giuria presieduta da Sergio Staino: il padre di Bobo ha infatti realizzato nel corso degli anni diversi manifesti proprio per la kermesse di Grignolino in Grignolino. Gli altri membri della giuria sono Sergio Cabella, autore Disney, Gea Ferraris, autrice tra l’altro di ‘Dissolvenza in Bianco’, Ugo Bertana, fiduciario della Condotta Slow Food del Monferrato e Monica Massa, direttrice del periodico Millevigne. Per partecipare c’è tempo fino al 7 settembre.

Le degustazioni

Insieme a VinComics sono state anche realizzate due degustazioni che vedranno commentare i vini proposti dai loro produttori e da disegnatori in live painting. La prima delle ‘Vincomics Desgustatio’ sarà sabato 18 settembre alle 17 e vedrà protagonista il Monferrato con i Vini Beccaria illustrati dalle parole di Laura Beccaria e dall’arte di Francesco D'Ippolito (autore Disney), mentre modera e introduce Ferruccio Giromini, giornalista specializzato in storia dell’immagine.

La seconda sarà Sabato 25 settembre alle 17 e sarà dedicata ai Vini delle Cinque Terre della Cantina Cheo di Vernazza presentati da Bartolomeo Lercari e il fumettista Andrea Ferraris. Modera e introduce l’illustratrice ligure Sara Pittaluga.

Gli incontri

Domenica 19 settembre alle 17 il pubblico potrà conoscere il vino attraverso il ‘Manuale a Fumetti per bere con Gusto’ realizzato da Francesco Scalettaris e Gio di Qual. Domenica 26 settembre gli autori della popolarissima pagina ‘Ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon de’ Paperoni’, Stefano Burzotta e Mattia Del Core, sono impegnati in una conferenza dal titolo ‘TOPOVINO: storie Disney ad alta gradazione’. Per informazioni più dettagliate del programma che si sta definendo proprio in questi giorni è possibile consultare il sito dell’iniziativa.