Servizi scolastici: adesioni e rinnovi fino a domani

CASALE – Domani, venerdì 27 agosto, scadrà il termine per iscrivere i propri figli ai servizi scolastici per l’anno 2021/2022. Come l’anno scorso, le iscrizioni e i rinnovi ai servizi scolastici potranno avvenire solo online, a eccezione dei nuovi utenti dei nidi comunali che dovranno contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione allo 0142 444204.

Per dare la propria adesione alla mensa, al pre e post scuola, oppure ai pomeriggi scuola è necessario collegarsi al Portale genitori. Una volta effettuato l’accesso al sito sarà sufficiente cliccare su Nuova iscrizione o su Anagrafica / Rinnova iscrizione e seguire le istruzioni. Il rinnovo deve essere effettuato anche dagli alunni del tempo pieno.

L’iscrizione ai servizi è vincolata alla regolarità dei pagamenti pregressi; per le domande presentate tra il 28 agosto e l’8 settembre non sarà garantita l’attivazione per il primo giorno di scuola (13 settembre), mentre per quelle effettuate dal 9 settembre i servizi saranno disponibili dalla settimana successiva al giorno di iscrizione o regolarizzazione dei pagamenti.

Per chi avesse difficoltà con la piattaforma informatica, è previsto un supporto telefonico ai numeri 0142 444204 e 0142 444368 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.