Va a sbattere da solo con l'auto: alcool nel sangue quattro volte oltre il limite

CASALE - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casale Monferrato hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 41enne residente nella provincia di Vercelli che in città, alla guida di un’autovettura Fiat Punto di proprietà di una terza persona, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo, riportando lievi ferite e rifiutando le cure del personale sanitario del 118. L’uomo, sottoposto ad accertamento a mezzo etilometro, ha evidenziato un tasso alcoolemico di 2,09 g/l.