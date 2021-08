Novipiù, positivo il test con Omegna

CASALE MONFERRATO - La JBM ha rotto il ghiaccio. Positivo il primo test svolto (a porte chiuse) al PalaFerraris contro la Paffoni Omegna, formazione di Serie B.

Punteggio azzerato ad ogni quarto e non comunicato a fine gara. Uno scrimmage che è servito alla squadra di coach Andrea Valentini per mettere in pratica quanto provato nei primi dici giorni di allenamento. In evidenza i giovano Okeke e Sarto.

La squadra tornerà al lavoro lunedì, per prepararsi all’amichevole di sabato prossimo ad Alba ed in vista del trittico di impegni della Supercoppa LNP.



Il club, con in testa il general manager Giacomo Carrera. è al lavoro per risolvere la grana Pinkston e trovare il sostituto dell’americano tornato negli Usa. L'argomento ha tenuto banco al palazzetto tra i dirigenti rossoblù.