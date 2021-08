Sarà Valentina Vannicola uno dei volti di MonFest 2022 Fotografia

CASALE - Sarà Valentina Vannicola un altro dei grandi protagonisti di MonFest 2022 Fotografia, subito dopo l'annuncio della partecipazione di Gabriele Basilico.

Le opere di Vannicola saranno esposte durante la biennale che vedrà i luoghi della cultura cittadini ospitare alcuni dei più importanti maestri mondiali della fotografia. L'artista è una delle principali rappresentanti in Italia della staged photography, la "messa in scena": presenterà come reali scene costruite secondo le dinamiche proprie del cinema.

La kermesse che si aprirà a inizio 2022, prevede oltre ai percorsi espositivi anche numerosi eventi collaterali, tra cui concorsi fotografici. Si concluderà ad esempio il 31 ottobre "Da Casale al Po alle colline del Monferrato", organizzato dal Comune e aperto a tutti.