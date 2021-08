Casale, brucia un'auto in piazza Castello

CASALE - Una Fiat Grande Punto è andata a fuoco in piazza Divisione Mantova, poco dopo le 13,30. Le fiamme in pochi minuti hanno divorato il mezzo. Nessuno è rimasto ferito. Per spegnere l'incendio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Alessandria. Sul luogo anche i carabinieri della Compagnia cittadina e la Polizia Locale.

L'auto è di proprietà di una famiglia di giostrai che, a pochi metri di distanza, stanno in queste ore iniziando ad allestire il tradizionale luna park: «Trovo assurdo che in un luogo così centrale, a fianco di un monumento storico, non ci siano telecamere di sorveglianza - spiega Davide Ferri - Era parcheggiata da soli 10 minuti».