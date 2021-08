Lavori in via Mameli: da domani cambia ancora la viabilità

CASALE - Proseguono senza sosta i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido in via Mameli: a partire da domani il nuovo tratto interessato dagli interventi sarà quello tra le vie Liutprando e della Rovere. Dalle ore 7 saranno quindi istituite alcune modifiche alla viabilità, che rimarranno in vigore fino al termine dei lavori, previsto circa in quindici giorni.

In particolare, le modifiche saranno: divieto di transito in via Mameli nel tratto compreso tra via Liutprando e il numero civico 48 di via Mameli; Inversione del senso di marcia di via Mameli dall'intersezione di via della Rovere fino all'intersezione con via Cavour, con direzione, quindi, verso quest’ultima.

Poi ancora direzione obbligatoria a destra all'intersezione di via della Rovere / via Mameli per i veicoli provenienti da via della Rovere; direzione obbligatoria diritto e sinistra in via Cavour all'intersezione con via Mameli per i veicoli che percorrono via Cavour e conseguente senso vietato nel tratto di via Mameli dall'intersezione con via Cavour fino all'intersezione con via della Rovere; doppio senso di circolazione in via Benvenuto S. Giorgio per consentire l’accesso e il successivo recesso dalla stessa in direzione di piazza Battisti e via Pinelli.

Nelle vie interessate dalle modifiche alla viabilità saranno anche istituite alcune zone di divieto di sosta con rimozione forzata per permettere la circolazione in sicurezza. In particolare, in via Mameli dal civico 31 all'intersezione con vicolo Deconti, dal civico 14 al civico 18, dal civico 57 fino all'intersezione con vicolo Deconti e, sul lato opposto, dal civico 40 al civico 40/A; in via Benvenuto S. Giorgio dal civico 18 fino all'intersezione con via Mameli e dal civico 11/A al civico 21.

Sempre da domani, invece, sarà riaperto il primo tratto di via Mameli interessato dai lavori di rifacimento del porfido; quindi sarà di nuovo percorribile dall’intersezione con via Liutprando in direzione di via Paleologi e sarà ripristinato il senso unico nelle vie Duomo e Liutprando.