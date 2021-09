A Morano da venerdì impazza la festa: cena in piazza, musica e premi

MORANO - A partire da venerdì e per tre giorni a Morano impazzerà la festa patronale: i moranesi non si annoieranno tra concerti, cene ed eventi.

Si parte quindi il 3 con la cena delle leve nella piazza delle scuole e lo show della Jam Live Band. Sabato, sempre alla sera e sempre in piazza, oltre alla cena, ci sarà la premiazione di medici, infermieri, protezione civile, roce Rossa e tutti i volontari hanno prestato aiuto in forma totalmente gratuita durante il periodo della pandemia. A seguire il concerto dei SetteSotto. Domenica, l'ultimo giorno, si partirà dal mattino alle 11 con la santa messa. Ci saranno poi le bancarelle esposte nella via principale del paese e quindi la sera ancora cena in piazza e consegna della borsa di studio 'piccolo murandin'.

Cene e menù

In tutte e tre le sere il menù sarà fisso, con costo di 25€ venerdì e sabato, e di 18€ la domenica. Venerdì la cena è composta da tris di antipasti con gnocco fritto, panissa, agnolotti, arrosto con patate, bis di dolci, acqua e vino. Sabato ci saranno gnocco fritto con formaggi e salumi misti, panissa, agnolotti, grigliata con patatine, bis di dolci, acqua e caffè. Tris di antipasti, grigliata con patatine, bis di dolci, acqua e vino per quanto riguarda invece la domenica. Prenotazione obbligatoria al 334 2203301 o al 347 8767546.