Torna anche quest’anno il Gran Trekking dei Castelli Bruciati

VALCERRINA - Si terrà a fine settembre la tradizionale edizione autunnale del Gran Trekking del Monferrato dei Castelli Bruciati. Il percorso sarà in quattro tappe con partenza ed arrivo a Cerrina in frazione Valle, per un totale di 100 km attraversando in totale 11 Comuni e sfiorando a nord la ciclabile Vento ed a sud lo storico percorso della Superga-Crea. L’iniziativa è organizzata da Cammini DiVini, in collaborazione con le amministrazioni comunali locali.

Si partirà giovedì 23 settembre verso Rocchetta di Pontestura. Venerdì invece si raggiungerà Pontestura e a seguire nella giornata di sabato ci si fermerà a Piagera di Gabiano, per poi continuare domenica 26 fino a ritornare al punto di partenza.

Sarà possibile partecipare all’intero cammino ad un costo di 50€ oppure a singole tappe (15€ l’una). Per i pernottamenti si potranno utilizzare le strutture ricettive della zona e sarà anche possibile usufruire del servizio pranzo offerto dal Circolo Il Rustico con consegna direttamente al punto ristoro di un sacchetto picnic al costo di 12€ a persona. La prenotazione è obbligatoria entro domenica 12 settembre e l’orario di ritrovo sarà ogni mattina alle 8. Per informazioni e iscrizioni contattare l’email augusto.cavallo66@gmail.com o il numero 339 4188277.