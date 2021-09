Operatore servizi di impresa: ancora posti disponibili al For.Al di Casale

CASALE - Alcuni posti sono ancora disponibili presso la sede For.Al ‘Baronino’ di Casale per il corso triennale ‘Operatore servizi di impresa’.

Il percorso, rivolto a giovani di età compresa tra i 14 e 24 anni, oltre a dare una preparazione di base (con materie quali italiano, matematica, inglese…), forma una figura polivalente dotata di competenze trasversali che permetteno di trovare collocazione in tutte le realtà produttive e di servizio.

Al termine del percorso formativo l’allievo sarà in possesso delle basi necessarie per essere operativo fin da subito nel mondo del lavoro e specializzarsi nella gestione amministrativa, commerciale e di magazzino, anche grazie ad un periodo di stage di trecento ore, presso le aziende del territorio. Il corso, inoltre, fornisce la preparazione necessaria per il sostenimento dei moduli Ecdl.

«Come anche indicato dai report ‘Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a breve termine 2019-2023’ redatto dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – commentano Alessandro Traverso e Veronica Porro, rispettivamente presidente e direttore generale For.Al - le imprese e la Pubblica Amministrazione ricercheranno nei prossimi anni più di trecentomila specialisti in materie economiche, matematiche, informatiche e digitali». Per informazioni 0142 75532