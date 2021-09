Pichetto Fratin a Ticineto e Giarole: «Serve una valorizzazione delle R.s.a. locali»

TICINETO - «Quello che questa pandemia ha messo in evidenza sono state una serie di necessità che con il Covid sono esplose. Così prime fra tutte abbiamo sia una sfida economica, ovvero il dovere di mantenere alti livelli produttivi, sia una sfida sociale, ovvero di evitare disastri sotto questo punto di vista». È con queste parole che il Senatore Gilberto Pichetto Fratin, Vice Ministro italiano allo Sviluppo Economico, ha esordito all'incontro di questa mattina a Ticineto.

L'evento - iniziato alle 11 e che ha proseguito fino al primo pomeriggio - aveva come scopo quello di far incontrare il rappresentante governativo con la realtà delle R.s.a. territoriali, in particolare le consorelle Soggiorno M. A. Ribero Luino di Ticineto e Soggiorno Airone di Giarole. Ad accogliere il Vice Ministro a Ticineto c'erano tra i tanti i presidenti di entrambe le strutture, Claudio Lanteri e Angelo Martinotti. Hanno partecipato inoltre, in rappresentanza delle istituzioni locali, il sindaco di Ticineto Cesare Calabrese, il sindaco di Giarole Giuseppe Pavese, il sindaco di Casale Federico Riboldi e il vicesindaco di Valenza Luca Rossi.

Dopo un primo incontro presso il Soggiorno di Ticineto che il Vice Ministro ha visitato, il gruppo si è poi spostato a Giarole dove al termine del dibattito ad aspettare gli ospiti c'era un buffet allestito dallo Staff delle R.s.a. nella sala convegni del Soggiorno Airone.