4 settembre: oggi è la Giornata mondiale della salute sessuale

Perché si festeggia

Ricorre oggi, 4 settembre, la Giornata mondiale della salute sessuale. Istituita nel 2010 su iniziativa della World Association for Sexual Health, il suo obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza sociale del benessere sessuale in tutto il mondo ma anche per scardinare e rompere le paure e i tabù che circondano la sessualità.

Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, la salute sessuale è fondamentale per la salute e il benessere generale degli individui, delle coppie e delle famiglie e per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità e dei paesi. Se vista in modo affermativo, richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, nonché la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da coercizione, discriminazione e violenza.

