Da oggi la Festa del Vino entra nel vivo con StupujTime

CASALE - Dopo il successo della lectio magistralis di Umberto Galimberti, #Seguiilcalice entra nel vivo. E lo fa con una fitta serie di appuntamenti: a partire oggi ritornerà infatti StupujTime.

Dalle ore 16 alle ore 21 di sabato e dalle ore 16 alle ore 19.30 di domenica, ben 40 negozi serviranno i prodotti vitivinicoli delle aziende del Monferrato, mentre 15 bar e ristoranti proporranno i prodotti tipici in gustosi piatti. Per partecipare sarà sufficiente acquistare, a 5 euro, il calice personalizzato da utilizzare durante tutte le manifestazioni di settembre. Con il bicchiere si riceverà anche la sacca portacalice e un buono omaggio per una degustazione (le successive saranno acquistabili a 3 euro l'una).

Il punto di partenza sarà il Temporary wine bar di piazza Mazzini: nell'ex edicola della piazza, infatti, saranno venduti i calici e i ticket che serviranno per le degustazioni in loco o negli esercizi aderenti, che saranno indicati nella cartina distribuita insieme al bicchiere della manifestazione. Oltre al Temporary wine (presente anche l'11 e il 12 per il primo appuntamento di 'In vino veritas') saranno anche allestite per tutta la giornata sedute e tavoli costituiti da pallets e botti.

Un’altra eccellenza darà il via all’edizione 2021 del MonJF, il Monfà Jazz Fest: la grappa. L’evento, curato dall’Accademia Le Muse, prevede alle ore 20 di oggi alla Disitlleria Magnoberta una degustazione e l’esibizione del M.T.P.F. Jazz Quartet. Il costo dei biglietti è di 5 € (comprensivi di degustazione).

Domenica 5, invece, l’appuntamento sarà con C’era una volta: grazie all’associazione Botteghe Storiche, sul LungoPo Gramsci e all’imbarcadero del fiume Po si svolgerà una giornata speciale: una mostra mercato itinerante sarà la cornice dei molti eventi in programma.

Infine alle ore 16.30, sempre di domenica, il Cortile delle Api della Comunità Ebraica ospiterà la presentazione libraria di ‘La cucina della memoria, ricette giudaico monferrine raccolte dai ricettari di famiglia’ (Belforte editore). Per conoscere il calendario completo degli eventi di settembre è possibile consultare i siti della Festa del Vino e del Comune.