Da venerdì 10 a Camagna la festa è 'sut la cupola' di Sant'Eusebio

CAMAGNA - Ritorna anche quest'anno presso la Chiesa di Sant'Eusebio a Camagna, il Camagna Classic Festival - Sut la Cupola. Musica, Danza e Recitazione, impreziosiranno la maestosa cupola dell'architetto Crescentino Caselli, allievo del celebre Alessandro Antonelli.

Due gli appuntamenti: il primo venerdì alle ore 21 con ‘La dolcezza ancor dentro mi suona’, spettacolo di danza, musica e poesia dedicato a Dante Alighieri. Ideato, coreografato e interpretato da Elisa Cipriani e Luca Condello, ballerini solisti e coreografi della Fondazione Arena di Verona, vedrà in scena anche il noto compositore e concertista veronese Giannantonio Mutto al pianoforte e l'italo argentino Leonardo Sapere, primo violoncello dei Virtuosi Italiani. Voce narrante l'attore veronese Massimo Totola.

Domenica 12 settembre sempre alle 21, invece, sarà la volta del violinista Danilo Artale in arte Virtuoso Artale. Trapanese di origine, laureato con il massimo dei voti presso il Conservatorio Scontrino di Trapani, si perfeziona all'università Mozarteum di Salisburgo. Ha collaborato con grandi compositori come Ennio Morricone, Nicola Piovani e Franco Piersanti per menzionarne alcuni. Polistrumentista e compositore, accompagnerà il pubblico sulle note del suo violino attraverso un viaggio musicale che riassume tutta la sua carriera artistica.

Gli spettacoli saranno a ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. Nel rispetto delle normative Covid potrà accedere alla Chiesa Parrocchiale solo chi sarà munito di Green Pass o di tampone negativo effettuato 48 ore prima dell'evento. Per info e prenotazioni contattare il numero 3336207686.