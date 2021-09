VALMACCA - Un vigile del fuoco (volontario) sarebbe rimasto intossicato, ma gli accertamenti sono ancora in corso, durante le operazioni di spegnimento di un cascinale a Valmacca. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio. Il pompiere è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo.

I Carabinieri, intanto, stanno svolgendo accertamenti per capire cos’è accaduto. Sembra che il rigo sia scaturito a causa del surriscaldamento della batteria di un mezzo agricolo sotto carica. Seguono aggiornamenti.