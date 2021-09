Si è fermata in semifinale Veronica Biglia, l'atleta di canoa alle Paraolimpiadi 2021

TOKYO - Si è conclusa in semifinale l'avventura alle Paraolimpiadi di Tokyo per la monferrina originaria di Gabiano Veronica Biglia, che gareggia in canoa nella categoria VL2 200 femminile.

L'atleta ha gareggiato giovedì scorso alle 9.30 (ora italiana) e nella notte tra il 2 e il 3 settembre alle 2.30. Dopo aver superato la prima batteria e aver ottenuto un posto in semifinale - raggiungendo la sesta posizione con un tempo di 1:15.671 - la Biglia si è fermata alla gara successiva, classificandosi quinta con un tempo di 1.09.247.

Veronica però non si ferma. A breve rientrerà in Italia dopo l'esperienza a Tokyo, dove già l'aspetterà però un volo per Copenhagen. Il 13 settembre infatti in città si disputeranno i mondiali di paracanoa.