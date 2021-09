Promozione: colpo Ovada a Centogrigio, vincono Asca e Valenzana

ALESSANDRIA - Tutte in campo le otto alessandrine per le gare di andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione: due i derby (LueseCalcioCristo-Ovadese e PastorfrigorStay-Arquatese), mentre per le altre quattro sono arrivati scontri con formazioni al di fuori della provincia con risultati nel complesso positivi.

La Valenzana piega 2-1 il Mirafiori in rimonta: dopo la rete del vantaggio di Kankam pochissimo prima dell'intervallo, ad inizio ripresa in poco tempo i rossoblu ribaltano il risultato con Fiore dal dischetto e Mazzola nel giro di quattro minuti fra l'8' e l'11'. Sconfitta di misura (0-1) anche dalla sfortuna che la costringe a due-tre cambi obbligati per infortunio nei primi minuti, la Novese-baby schierata da Greco: il San Giacomo Chieri trova un solo gol a inizio ripresa ma è sufficiente.

Vince in rimonta l'Asca in casa con il Pozzomaina: Pasino dal dischetto non tradisce e alla mezz'ora della ripresa pareggia la rete di Robucci anche lui a segno dagli undici metri nel primo tempo, poi Rota trova il gol partita per il 2-1. Crolla invece la Gaviese (0-3) di fronte alla Santostefanese accreditata da tutti come una possibile favorita per il salto in Eccellenza: Mondo nel primo tempo apre le danze, Gomez e Andrea Onomoni nella ripresa completano il tris.

Un pareggio e una vittoria esterna, infine, nelle due straprovinciali: Firpo con un gol-lampo al 4' sembra decidere a favore dell'Arquatese la gara di Frassineto Po fino al pareggio di Margaglio praticamente al 90' che vale l'1-1 per Pastorfrigor Stay, mentre Nelli, Gallo e Mazzotta nella ripresa piegano la resistenza della Luese Calcio Cristo, fissano lo 0-3 finale e fanno gioire Raimondi e tutta la dirigenza dell'Ovadese.