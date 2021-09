Arrivederci Jazz Refound: il bilancio di un'edizione dal respiro internazionale

CELLA MONTE - Si è chiuso ieri il weekend lungo dedicato al Jazz a Cella Monte, il Comune Fiorito che dal 2 al 5 settembre ha ospitato il festival Jazz Re:found. Il format arriva da Torino ed è arrivato alla sua seconda edizione in Monferrato, dopo il grande successo di quella del 2019 che ha richiamato partecipanti da tutta Italia e non solo.

Gli ospiti di quest'anno sono stati tantissimi, per quasi un centinaio di ore di musica e spettacoli. Tra i più acclamati il comico Valerio Lundini, l'artista Venerus e il tedesco Apparat. Sold out per quasi tutte le date, con numeri altissimi di turisti da tutta Europa che per l'intero fine settimana hanno affollato il borgo e l'area camping allestita per l'occasione.