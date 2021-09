Dramma della montagna in val d'Ayas: casalese muore dopo la caduta in un dirupo

BRUSSON - Tragedia della montagna ieri in val d'Ayas. È morto il casalese Angelo Tosi, 66 anni, il cui corpo è stato ritrovato nella serata di ieri privo di vita in frazione Graines, nel comune di Brusson. Tosi, cercatore di funghi - come riporta Ansa - risultava disperso dal pomeriggio. L'allarme è stato dato attorno alle 18.30, quindi le ricerche con vigili del fuoco, guardia di finanza e il Soccorso alpino valdostano.

Il casalese, che era solo, è caduto per diversi metri in una scarpata. Gli sarebbero risultate fatali le ferite riportate al capo.

Tosi era pianista e cantante di pianobar, con esperienze in alberghi e navi da crociera. A Casale in molti lo ricordano anche per Giocolandia, il negozio di giocattoli chiuso qualche anno fa in via Lanza.