CasaleSì Start up: ultimi giorni per aderire

CASALE - Mancano poco meno di venti giorni alla scadenza dei termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse per partecipare alle selezioni della seconda edizione del progetto CasaleSì Start up in Monferrato.

La selezione è prevista alla fine del mese di settembre e i soggetti interessati dovranno inviare la propria adesione al bando, pubblicato e accessibile sul sito di Camera di Commercio di Alessandria, Comune di Casale Monferrato e For.AL, debitamente firmata dal responsabile del progetto, all’indirizzo di posta elettronica casalesimonferrato@gmail.com entro e non oltre venerdì 24 settembre.

L’obiettivo è quello di supportare la nascita di nuove attività imprenditoriali nel territorio, attraverso 90 ore di formazione imprenditoriale specifica, mentoring e la possibilità di utilizzare un coworking per l’avvio della nuova attività. Il progetto è aperto a uomini e donne dai 18 ai 40 anni, ma anche piccoli gruppi già composti.

Il progetto CasaleSì Start up in Monferrato è finanziato dalla Camera di Commercio di Alessandria e Asti e promosso, sulla scia degli ottimi risultati riscontrati lo scorso anno nella prima edizione, da For.Al, Job Academy, Comune di Casale Monferrato e Rotary Club Casale.