Esce di strada con l'auto: alcool più di 4 volte oltre il limite e positività alla cannabis

BORGO SAN MARTINO - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e uso di cannabinoidi un 43enne che, il 3 settembre, era fuoriuscito dalle sede stradale in modo autonomo lungo la Provinciale 35, a Borgo San Martino. In seguito al ricovero in ospedale, il 43enne è stato sottoposto all’esame ematico, risultando positivo ai cannabinoidi oltre ad avere un tasso alcolico pari a 2,47 g/l. All’uomo è stata inoltre ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo.