Monfrà Jazz Fest: in 3 giorni i concerti... raddoppiano

CASALE – Quella appena terminata è stata la settimana di apertura del Monfrà Jazz Fest, piena di musica, paesaggi e sapori. Il prossimo week end si andrà oltre: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre si prospettano giornate ancora più dense: il programma prevede tre serate (ciascuna con un doppio concerto) sul palco principale collocato nel cortile di Palazzo Langosco a Casale, più una serie pomeridiana di ‘passeggiate musicali’.

Aprono Gianni Coscia + Max De Aloe e Concettini Trio

Si comincia venerdì alle 20.30 proprio in via Cavour nel cortile di Palazzo Langosco con un maestro assoluto del jazz italiano presente e futuro: Gianni Coscia, il fisarmonicista alessandrino, alle soglie dei 90 anni torna a esibirsi a Casale riproponendo il suo storico duo con Max De Aloe, armonicista e fisarmonicista. E’ una formazione leggendaria perché dal 2000 al 2004 questo sodalizio ha avuto numerosi riconoscimenti di critica e pubblico, realizzando due Cd: ‘Racconti Controvento (2001)’ e ‘L’Anima delle cose (2003)’.

Sullo stesso palco ma alle ore 22 la serata prosegue con il Concettini Trio, formato dal saxofonista molisano Nicola Concettini che il pubblico di Monfrà Jazz Fest ha potuto applaudire già nell’edizione 2020: un performer di alto livello che padroneggia sia il sassofono “classico” che jazz ed è regolarmente ospite dei più importanti festival europei. La serata vede la partecipazione di Daniele Scannapieco

In prima assoluta il Marchese Sextet e Timelin3 Acoustic

Sabato il palco principale alle 20.30 vede l’esibizione in prima assoluta del Marchese Sextet, il nuovo progetto di Riccardo Marchese che coinvolge giovani promesse del Jazz da tutta Italia che gravitano, insieme al batterista casalese, all’Accademia Nazionale del Jazz di Siena. Guest star di eccezione Attilio Sepe, un mito del sax italiano, recentemente insignito del Premio Giovani Visionari 2021 dalla Federazione Nazionale Jazz Italiano. La serata prosegue alle 22 con Timelin3 Acoustic formato da Maxx Furian (batteria), Alberto Bonacasa (piano), Mauro Negri (clarinetto) e Marco Ricci (contrabbasso).

Circus Quartet e gran finale con Doctor Jazz + Flavio Boltro

Domenica il primo gruppo chiamato ad aprire il palco alle 20.30 è Circus Quartet formato da Max Tempia (hammond), Walter Calafiore (sax), Fabio Buonarota (tromba), Tommy Bradascio (batteria). Alle 22 invece appuntamento Doctor Jazz. La formazione vede Giorgio Diaferia (batteria), Fabio Gorlier (piano) e Saverio Miele (contrabbasso). Anche qui c’è la partecipazione di un ospite straordinario: Flavio Boltro trombettista torinese con dieci album all’attivo e vera star della scena europea.

Libri, favole e passeggiate

Sabato un gemellaggio con il Fuoriluogo Festival di Biella permetterà di realizzare un appuntamento in cui si incontrano musica e letteratura: alle 17 al chiostro di Santa Croce si legge Il canto degli alberi di Antonio Moresco, con la voce di Eleni Molos e la musica del Nicolas Megna 4et. Dalle 17 alle 19.30 inseriti nel calendario di CaliCentro, troveremo i protagonisti della rassegna animare il centro di Casale con passeggiate musicali. Ascolteremo il Barbierato Trio al Castello, il Mill Acoustic Duo alla Chiesa di San Giuseppe di via Lanza e Tommaso Profeta al Museo Civico.

Domenica è tempo di Fiabe in Jazz. All’imbarcadero del Lungo Po alle 16 ascolteremo il Gabbiano Jonathan Livingstone letto da Noemi Juvarra con la musica del My Favorite Trio, mentre alle 16.30 al chiostro di Santa Croce si esibiscono allievi ed insegnanti dell’Accademia Le Muse.

Biglietti e prenotazioni

I concerti nel cortile di Palazzo Langosco prevedono un biglietto unico a serata al costo di € 12 intero, € 8 ridotto (per under 30 e soci Le Muse), gratuito fino a 12 anni e in caso di maltempo si svolgeranno al Teatro Municipale. I restanti concerti sono a ingresso libero. Prenotazioni, informazioni e biglietti sul sito dell'evento e sui social della manifestazione.