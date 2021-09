Nel weekend Casale torna a essere 'città aperta'

CASALE - Torna in questo fine settimana Casale Città Aperta, come da tradizione in concomitanza con il Mercatino dell’Antiquariato e quest'anno coincidente con Golosaria presso il Castello del Monferrato.

I monumenti visitabili saranno la Cattedrale di Sant'Evasio e la chiesa di San Domenico (entrambi dalle 15 alle 17.30), la chiesa di Santa Caterina, il Teatro Municipale, la Torre Civica e la chiesa di San Michele (sabato dalle 15.30 alle 18.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30).

Il Castello del Monferrato ospiterà la nota manifestazione enogastronomica Golosaria e osserverà l'apertura negli orari previsti dalla manifestazione. All’interno del Castello i volontari di Orizzonte Casale si renderanno disponibili per l’accoglienza dei visitatori e la visita di cortile e spalti (sabato dalle 15.30 alle 18.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30). In tutti i monumenti sarà l'ingresso sarà concesso alle persone munite di green pass.

Saranno inoltre aperti anche il Museo Civico (con ingresso gratuito sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 e prenotazione ai numeri 0142444249 - 444309), la Sinagoga e i Musei Ebraici aperti solo domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Aperto anche il percorso museale del Duomo Sacrestia Aperta: sabato e domenica dalle 15 alle 18 sarà possibile ammirare preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici.

