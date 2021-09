Ruba una borsa dall'auto sotto sequestro: denunciata una 40enne

CASALE - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per rapina impropria, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli una 40enne con precedenti di polizia. La donna, verso la fine di agosto, mentre si trovava in viale Morozzo San Michele di Casale, avrebbe asportato da un’autovettura parcheggiata una borsa, urtando con l’auto usata per la fuga la vittima che tentava di riappropriarsi dei propri effetti. Le successive indagini hanno permesso di constatare che l’auto della 40enne era sottoposta a sequestro per mancanza della copertura assicurativa ed era stata affidata a lei per la custodirla.