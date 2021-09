A Terruggia per Golosaria arriva il cinema in piazza con 'Paradis-e'

TERRUGGIA - Iniziano domani, sabato 11 settembre, i primi eventi di Golosaria a Terruggia.

Ad animare il weekend saranno lea cura di Ilaria Loria, all'ombra della Torre Veglio, per un totale di quattro appuntamenti. Si parte domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, per poi ripetere negli stessi orari anche domenica. Il costo per un'ora di lezione è di 15 euro, compresa anche una degustazione offerta dalla Pro Loco al termine della attività. Per informazioni contattare il 3486930804., aperti dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 18. Per prenotare una visita sarà necessario contattare il 3488915150.

Concluderà invece il weekend dedicato alla manifestazione la prima visione del documentario alla riscoperta dei paesaggi monferrini Paradis-e, realizzato da Luca Percivalle, Francesco Cusanno e Flavio Giacchero. Il film verrà proiettato in Piazza Vittorio Emanuele III dalle 20:45. L'ingresso è libero e sarà ad offerta.