Novipiù, primo derby con Biella

CASALE MONFERRATO – La prima ufficiale. Il primo derby. Il primo impegno di SuperCoppa.La Novipiù debutta domani al Forum di Biella nella manifestazione che precede e prepara il campionato che comincia il 3 ottobre.

“Mi aspetto un passo avanti”

Il punto di coach Andrea Valentini. «Con Biella mi aspetto un passo avanti nella collaborazione. Abbiamo tanti nuovi e occorre trovare il feeling con le cose che stiamo provando. E’ una partita ufficiale e si gioca sempre per vincere, ma la priorità è fare passi avanti in vista del campionato. Stiamo provando giochi nuovi e assetti diversi e devo dire che sono contento di come procede il nostro lavoro».

Sarà importante affrontarla con

il piglio giusto per dare subito la nostra impronta di squadra

Ad introdurre il primo impegno ufficiale della stagione anche il capitano Niccolò Martinoni. “Questo impegno va contestualizzato all’interno del nostro percorso di preparazione, che ci deve portare ad essere pronti ad ottobre, però credo saremo in grado di affrontare la Supercoppa con la massima serietà. Sarà importante affrontarla con il piglio giusto per dare subito la nostra impronta di squadra, che ci accompagnerà per tutta la stagione”.

Domani previsto l’arrivo in Italia del nuovo Usa Xavier Hill-Mais che da lunedì sarà a disposizione di coach Valentini in palestra. Assente invece a Biella Matteo Formenti per un problema muscolare.

La Pallacanestro Biella ha cambiato tanto e anche rischiato di non iscriversi al prossimo campionato. Alla fine c’è riuscita, ma la presidenza ha cambiato management e guida tecnica. In panchina siede ora Andrea Zanchi che ha voluto ripuntellare il roster confermando alcuni giovani (Bertetti, Vincini, Pollone) e richiamando a Biella il totem Luca Infante. Nuovi anche gli americani TJ Cromer e Steven Davis (che non sarà della partita). Tra i nuovi anche l’ex Tortona Alessandro Morgillo.

BON PRIX BIELLA – NOVIPIU’ CASALE

Dove: Forum, Biella.

Quando: domani, 11 settembre, ore 18.

Biglietti: vendita on line su www.vivaticket.it. Prezzo unico 5 euro.

Dove seguire la partita: aggiornamenti sui canali social della JBM. La gara sarà trasmessa in diretta su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT). Netcasting sul sito della Lnp.