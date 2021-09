Eternot: per il quinto anniversario del parco il ricordo delle 392 vittime

CASALE - Si è chiusa la celebrazione per il quinto anniversario del Parco Eternot. L'evento, iniziato questa mattina alle 9.30, ha visto la partecipazione nel pomeriggio della banda 'La Filarmonica' di Occimiano che ha accompagnato a partire dalle 17 la lettura dei 392 nomi delle vittime dell'amianto. 392 persone che sono coinvolte nel processo Eternit Bis, che riprenderà questo lunedì dopo lo stop estivo.

A leggere la lunga lista sono stati alcuni ragazzi in rappresentanza della rete Scuole Insieme, in particolare provenienti dagli Istituti Superiori Balbo, Leardi e Sobrero. Insieme a loro anche Roberto Annaratone, rappresentante sindacale in Cerutti, e Andrea Provera, volto noto del presidio. A presentare l'evento invece è stata la presidentessa di Afeva Giuliana Busto.